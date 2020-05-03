شكرا لقرائتكم فيروس كورونا يودي بحياة 243 ألف شخص حول العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة 243 ألفاً و637 شخصاً على الأقل منذ ظهور الوباء للمرة الأولى في الصين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفق تعداد لوكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسميّة عند الساعة 1100 بتوقيت غرينتش اليوم الأحد.

وسجلت أكثر من ثلاثة ملايين و441 ألفاً و540 إصابة في 195 دولة ومنطقة. وهذا العدد لا يعكس إلا جزءاً من العدد الفعلي للمصابين، إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب رعاية في المستشفيات. وتعافى مليون و55 ألفا و500 مصاب على الأقل.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضرراً جراء الوباء إذ سجلت حصيلة الوفيات على أراضيها 66 ألفا و385 من أصل مليون و133 ألفا و96 إصابة. وأُعلن شفاء 175 ألفا و382 شخصاً على الأقل.

والدول الأكثر تضرراً من الوباء بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا مع 28710 وفيات من أصل 209 آلاف و328 إصابة، تليها بريطانيا (28131 وفاة و182 ألفا و260 إصابة)، وإسبانيا مع 25264 وفاة (217 ألفا و466 إصابة) وفرنسا (24 ألفا و760 وفاة و168 ألفا و396 إصابة).

إسبانيا.. انخفاض كبير بعدد الوفيات

أشارت بيانات وزارة الصحة الإسبانية اليوم إلى أن عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا المستجد ارتفع 164 حالة، ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 25264 اليوم الأحد، فيما يمثل أدنى زيادة يومية في إسبانيا منذ 18 مارس/آذار الماضي.

كما قالت الوزارة إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 217466 اليوم الأحد، مقابل 216582 حالة يوم السبت.

ممرض إسباني يخرج من منزل بعد معاينة مسنين مصابين بكورونا في برشلونة

69 وفاة جديدة في هولندا

من جانبها، ذكرت السلطات الصحية الهولندية اليوم الأحد أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع 335 حالة إلى 40571.

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وأبلغ المعهد الوطني للصحة عن تسجيل 69 وفاة جديدة، مما يرفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 5056.

وتشدد السلطات على أن العدد الفعلي للإصابات أعلى على الأرجح لعدم خضوع جميع المشتبه بإصابتهم لاختبارات.

مركز في امستردام يتم فيه فحص كورونا لركاب السيارات

10 آلاف إصابة في روسيا

من جهتها، سجلت روسيا، الأحد، أعلى ارتفاع يومي في حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 10,633 حالة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 134,686، وفقا للبيانات الرسمية.

ومع ذلك تباطأ معدل الوفيات في الأيام الماضية ولا يزال أقل بكثير من الناحية النسبية مقارنة بكثير من البلدان الأخرى.

وقال المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا، إن عدد الوفيات في جميع أنحاء البلاد ارتفع إلى 1280 بعد وفاة 58 شخصا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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يأتي ذلك فيما أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع 793 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 162,496. وزاد عدد حالات الوفاة 74 حالة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6649.