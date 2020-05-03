قوى الأمن الداخلي عممت أوصاف قاصر مفقودة

عممت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، بناءً على إشارة القضاء المختص، أوصاف القاصر المفقودة: علا خالد عز الدين (مواليد عام 2006، لبنانية)، التي غادرت بتاريخ 02/05/2020 منزل ذويها الكائن في محلة وراء رأس السرج في بلدة عرسال، ولم تعد حتى تاريخه.

وأشارت إلى أن أوصافها على الشكل التالي: طولها حوالي 140 سنتم، معتدلة البنية، سمراء البشرة، عسليّة العينين، ترتدي حجاباً لون أبيض وسترة جينز لون أزرق فاتح وبنطال "جينز"، وهي بكامل قواها العقلية والجسدية.

وطلبت من المواطنين الكرام الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة عرسال في وحدة الدرك الإقليمي على رقم: 230036/08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.