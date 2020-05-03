مصلحة الليطاني اتخذت اجراءات قضائية بحق حجازي لتلويثه مياه النهر

أعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ في بيان، أنها "اتخذت الاجراءات القضائية بوجه المدعو عيسى حسين حجازي (سجل 81 ​الخرايب​) بجرم تلويث مياه نهر الليطاني والتعدي على الاملاك العمومية من خلال إقدامه على استغلال ظروف التعبئة العامة للبناء في مشاع ​بلدة الخرايب​، مما أدى الى نزع شبكة ​الصرف الصحي​ الرئيسية وتحويل مياه المجارير بكمية هائلة نحو بلدة المطرية ومنها نحو نهر الليطاني، كما قامت الفرق الفنية فيها بتنفيذ أشغال عملية وإقامة سواتر ومجاري موقتة لتحويل ​مياه الصرف الصحي​ عن ​المياه​ العمومية".

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