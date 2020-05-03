متظاهرون من مناطق مختلفة تجمعوا في ساحة النور بطرابلس

وصلت إلى طرابلس ظهر اليوم، مواكب سيارة تقل متظاهرين، قدمت من العاصمة بيروت ومن بلدة عرسال في البقاع ومن جل الديب ومناطق عدة، لتأييد حراك طرابلس، حيث التقى الجميع في ساحة النور، وسط تدابير أمنية وعسكرية مشددة أمام سرايا طرابلس وفرع المصرف المركزي وعند تقاطع الطرق المؤدية إلى عاصمة الشمال.
وأكد المشاركون أن "انتفاضتهم مستمرة حتى تحقيق المطالب"، داعين الى "محاكمة الطبقة الفاسدة واسترداد الأموال المنهوبة".
وواكب التحرك سيارات تبث من خلال مكبرات الصوت الأناشيد الوطنية والشعبية، كما أطلقت الهتافات ضد السلطة.
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