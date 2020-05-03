متظاهرون من مناطق مختلفة تجمعوا في ساحة النور بطرابلس

وصلت إلى ​طرابلس​ ظهر اليوم، ​مواكب​ ​سيارة​ تقل متظاهرين، قدمت من العاصمة ​بيروت​ ومن بلدة عرسال في ​البقاع​ ومن ​جل الديب​ ومناطق عدة، لتأييد حراك طرابلس، حيث التقى الجميع في ​ساحة النور​، وسط ​تدابير أمنية​ وعسكرية مشددة أمام سرايا طرابلس وفرع ​المصرف المركزي​ وعند تقاطع الطرق المؤدية إلى عاصمة ​الشمال​.

وأكد المشاركون أن "انتفاضتهم مستمرة حتى ​تحقيق​ المطالب"، داعين الى "محاكمة الطبقة الفاسدة واسترداد ​الأموال المنهوبة​".

وواكب التحرك سيارات تبث من خلال مكبرات الصوت الأناشيد الوطنية والشعبية، كما أطلقت الهتافات ضد ​السلطة​.

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