بلال عبدالله للنشرة: غسان عطالله هو وزير الصدفة ولا ينفك ينبش دفاتر الماضي

أوضح عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​بلال عبدالله​ في حديث لـ"النشرة"، أنه يقصد وزير المهجرين السابق ​غسان عطالله​ في حديثه عن وزير الصدفة، معتبرًا أن "عطالله لا ينفك ينبش في دفاتر الماضي والحرب الأهلية".

وفي وقت سابق، توجّه عبدالله، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى "وزير الصدفة"، قائلًا: "أنت من مدرسة التزلّف والارتهان ونقل ​السلاح​ من كتف إلى كتف، من أجل ​السلطة​ والمراكز والمنفعة، ولِمَن أوكلك مهمّة التطاول على حزبنا ورئيسه بسبب أو دون سبب، فلينظر إلى عهدك الفاشل، الّذي أوصلنا إلى العزلة والإفلاس"

وتابع : إلى عقلاء "​التيار الوطني الحر​"، نقول "إلجموا هذا المفتن".