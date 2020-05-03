رئيس وزراء ساحل العاج في فرنسا لإجراء "فحص طبي"

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توجه رئيس وزراء ساحل العاج أمادو غون كوليبالي مرشح الحزب الحاكم للانتخابات الرئاسية في أكتوبر، إلى فرنسا السبت لإجراء "فحوص طبية"، وفقا لبيان من الرئاسة نُشر ليل السبت الأحد.

وقال البيان إن "رئيس الوزراء أمادو غون كوليبالي سافر إلى باريس السبت 2 مايو 2020 ، لإجراء فحص طبي. وينوب عنه حامد باكايوكو، وزير الدولة لشؤون الدفاع"، بدون أن يورد أي تفاصيل إضافية.

وترأس كوليبالي (61 عاما) الذي خضع لعملية جراحية في القلب منذ عدة سنوات، مراسم الإحتفال ببعيد العمال في الأول من مايو في رئاسة الوزراء الجمعة.

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وفي نهاية مارس، أعلن أنه وضع نفسه في الحجر المنزلي "بعدما كان على تواصل مع شخص تبين أنه مصاب بالفيروس"، لكنه استأنف نشاطه بشكل طبيعي بعد ذلك.

وأغلقت ساحل العاج حدودها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتم ترشيح كوليبالي من قبل الحزب الحاكم للانتخابات الرئاسية بعد إعلان رئيس ساحل العاج الحسن واتارا بداية آذار/مارس عدم ترشحه لها لولاية ثالثة.