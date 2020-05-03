دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الكوريتان تتبادلان إطلاق النار عند موقع حدودي

سول (رويترز) - تبادلت الكوريتان إطلاق النار حول موقع حراسة تابع للجنوب صباح يوم الأحد، مما أثار التوتر بعد يوم من إنهاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون فترة غياب استمرت ثلاثة أسابيع بظهوره في وسائل الإعلام الرسمية خلال زيارة لأحد المصانع.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان إن عدة طلقات نارية أطلقت من كوريا الشمالية في الساعة 7:41 صباحا بالتوقيت المحلي تجاه موقع حراسة في كوريا الجنوبية على الحدود.

وأضافت أن كوريا الجنوبية ردت بإطلاق رصاصتين باتجاه كوريا الشمالية ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وبعد تكهنات لأسابيع عن صحة ومكان كيم، نشرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية صورا وتقريرا يوم السبت عن حضور كيم لافتتاح مصنع أسمدة، وذلك في أول ظهور منذ 11 أبريل نيسان.

وظهر كيم في صور وهو يبتسم ويتحدث لمستشاريه خلال مراسم الافتتاح وأيضا وهو يقوم بجولة في المصنع. ولم يتسن التأكد من صحة الصور التي نشرها موقع صحيفة رودونج سينمون الرسمية.

ويمثل تبادل إطلاق النار أحدث مواجهة بين الكوريتين اللتين في حالة حرب من الناحية الفنية.

وقال تشوي كانج نائب رئيس المعهد الآسيوي للدراسات السياسية إن توقيت هذا الاستفزاز يثبت أن كيم ما زال مسؤولا عن الجيش الكوري الشمالي.

وأضاف أن "كيم بالأمس كان يحاول إثبات إنه بصحة جيدة واليوم كيم يحاول إنهاء كل التكهنات بأنه ربما لا يسيطر بشكل كامل على الجيش.

"وبدلا من أن يطلق صواريخ ويشرف على إطلاق صاروخ فكيم ربما يذكرنا بأنني ’نعم إنني بصحة جيدة وما زلت في السلطة’".

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وقال ليف-إريك إيزلي أستاذ الشؤون الدولية في جامعة إيهوا في سول إن حادث إطلاق النار ربما استهدف تعزيز الروح المعنوية في الجيش الكوري الشمالي.

وأضاف" ربما نظام كيم يتطلع لرفع معنويات قواته المرابطة على خط المواجهة ولاستعادة أي نفوذ تفاوضي فقد خلال أسابيع غياب الزعيم التي دارت خلالها شائعات.

" على كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عدم الاستخفاف بمثل هذه الانتهاكات الكورية الشمالية للاتفاقيات العسكرية القائمة".

وكان آخر ظهور علني لكيم يوم 11 أبريل نيسان في اجتماع للمكتب السياسي لحزب العمال الحاكم.

وبعد غيابه عن الذكرى السنوية، ذكرت وكالة أنباء كورية جنوبية متخصصة في شؤون كوريا الشمالية أن كيم يتعافى بعد خضوعه لعملية في القلب والأوعية الدموية. وتبع ذلك سلسلة من التقارير الأخرى غير المؤكدة عن حالته ومكان وجوده.

وعبر مسؤولون في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عن شكوكهم إزاء هذه التقارير.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حكومية يوم السبت أن حركات ساق كيم تبدو صعبة ومتشنجة، وأظهرت إحداها عربة جولف خضراء في الخلفية تشبه عربة استخدمها في 2014 بعد غياب طويل استمر لعام.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)