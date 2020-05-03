رئيس الحكومة للبرلمان:مواجهة الإرهاب وتداعيات كورونا أسباب إعلان حالة الطوارئ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، أسباب قرار إعلان حالة الطوارىء فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من يوم الثلاثاء 28 إبريل 2020.

وأوضح رئيس الوزراء، فى كلمته، أن أهم الأسباب لقرار إعلان حالة الطوارىء، هى مواجهة ومحاربة الإرهاب، بالإضافة إلى ظروف مواجهة الدولة لوباء فيروس كورونا المستجد الذى يعانى منه العالم كله.

وأشار مدبولى، إلى أن القوات المسلحة تواجه جماعات إرهابية تساندها قوى خارجية تستهدف النيل من مصر، وسيخيبب الله أملهم، قائلا: "نثق ثقة كبيرة فى مساندة الشعب المصر لجيشه وشرطته فى مواجهة الإرهاب، ولتمكين الدولة من تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق الحماية الاجتماعية لجميع أبناء شعب مصر".

وقال رئيس الحكومة فى كلمته أمام البرلمان: "تدركون حجم التحديات التى خلفها الوباء الذى يجتاح العالم الآن وهو فيروس كورنا المستجد، ندعو الله أن يسلم شعوب العالم منه فى أقرب وقت".

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وتابع: "تأثرنا بتداعيات هذا الوباء ووضعنا خططنا الاحترازية سابقين دول العالم، ليحفظ الله مصر من الأرقام الكبيرة فى الإصابات والوفيات التى وصلت إليها بعض الدول، فهناك أنشطة تأثرت بهذه التداعيات، وهناك من توقف إنتاجه من المصانع تأثرا بالتداعيات، والحكومة وضعت سيناريوهات لتجاوز الأزمة، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية،وأن يلتزم الجميع بالإجراءات التى حددتها الحكومة ووزارة الصحة حفاظا على أرواح المواطنين وسلامتهم وسلامة ذويهم وحماية الوطن".

واستطرد رئيس الحكومة: فى ضوء كل ما تقدم قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته الموافقة على إعلان حالة الطوارىء لمدة ثلاثةأاشهر اعتبارا من الثلاثاء 28 إبريل 2020، وتجدد الحكومة التزامها بالا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن التوازن فى حماية الحريات العامة وحماية الوطن، وإعمالا بالمادة 144 من الدستور نرجو التفضل بالموافقة على إعلان حالة الطوارىء، ليسهل استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الإرهاب والتمكين من استمرار عملية التنمية فى جميع ربوع مصر".