شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب:هناك دول كبرى رفضت عودة مواطنيها العالقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إهتمام القيادة السياسية بعودة العالقيين المصريين من الخارج، لاسيما بعد انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" عالميا، وتضامن الحكومة والبرلمان في هذا الملف، قائلا :إن المسألة ليست بهذه السهولة، لاسيما وأن المجالات الجوية مغلقة وهناك أيضا مسألة أماكن العزل، قائلاً : الجميع مهتهم بهذه المسألة سواء القيادة السياسية أو الحكومة أو البرلمان.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، تعقيباً علي النائب مصطفي بكري الذي ثمن أداء رئيس الوزراء والحكومة في التعامل مع مسأله العالقين، لكنه أكد أن هناك الألاف من العالقين المصريين في دول الخليج والذين يعانون الأمرين، قائلاً : نعلم توجيه الرئيس، لكن كل يوم يمر عليهم، يسيء لصورة مصر".

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وأضاف عبد العال، أن مشكلة العالقيين سبق وناقشناها وتم حلها ونؤكد إهتمام القيادة السياسية بها، لافتاً إلي أن هناك دول كبري رفضت عودة العالقين لديها ورأيت المواطنين فيها كيف يستغيثون في الخارج، قائلاً ":المشكلة ليست بالسهولة، قبل العودة لابد من توفير مكان للعزل بالإضافة إلي أن المطارات مغلقة".

وتابع عبد العال، " لا ترفض الدولة عودة مواطنيها بل وأعلن الرئيس والحكومة والبرلمان متضامن لكن كيف ؟ ليس بطريقة عاطفية إنما بتأني وتوازن، و لا نقبل إهانه مصري بالخارج، العودة مجدولة".

في سياق متصل، أكد النائب مصطفي بكرى أن الجهود التي تقوم بها قواتنا المسلحة ورجال الشرطة لمواجهة الإرهاب الأسود خلال الأيام الماضية، والخطي التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي للدفاع عن الوطن واستقراره، خير دليل علي أن مصر ستقضي علي الإرهاب .