"عبد العال"يطالب النواب بالتباعد فى الجلسة العامة:" المواطنين يقولوا ايه؟"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، من النواب الحفاظ على التباعد الاجتماعى خلال الجلسة العامة للمجلس، قائلا، :"انتم المفروض تكونوا قدوة ولا يجب أن يتحدث نائب لاخر ووجهه فى وجهه"، مضيفا، :"المواطنين اللى هيشوفكم كدا وانتم لا تحترموا المسافات الآمنة يقولوا ايه". Advertisements وطالب النواب، بترك مقاعد الوزراء الأمامية حفاظا على المسافات الآمنة والجلوس فى الشرفات. يذكر أن المجلس يناقش الآن تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2018/2019

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