شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بزيادة معاشات الشرطة..وعبدالعال: سنصل فيها لحل مع وزير المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، والمنعقدة اليوم الأحد، مطالبة برلمانية بزيادة معاشات ضباط الشرطة. وشدد النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، بضرورة زيادة معاشات الشرطة، والنظر إليها، الأمر الذي عقب عليه الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان بقوله :"هذه قضية سنناقشها، وسنصل إلي حل فيه مع وزير المالية الدكتور محمد معيط".

في سياق متصل، توجه النائب سعيد العبودي، عضو مجلس النواب، بالتحية لوزارة الداخلية لجهودها في تحقيق الأنضباط الأمني لاسيما خلال الشهر اتوجه للداخلية مجهودات خلال الشهر الكريم وتحملهم، مشدداً علي أهمية دعمهم وتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لهم لمكافحة الجماعه الارهابية المضلله.

يأتي ذلك بعد موافقة الجلسة العامة اليوم الأحد، علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، في مجموع موادة، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة بعد مراجعته بقسم التشريع في مجلس الدولة.

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ويأتى مشروع القانون مرتكزاً على عدة محاور لعل من أهمها تعديل شروط انعقاد المجلس الأعلى لهيئة الشرطة وإعطائه المرونة الكاملة لإنجاز اختصاصاته بصورة عاجلة، بالإضافة إلى تعديل تشكيل مجلس التأديب الأعلى المختص بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلى وذلك لتيسير انعقاد المجلس.

وجاء مشروع القانون متماشياً مع هدف وزارة الداخلية وهو تنفيذ الخطط الأمنية على أعلى مستوى ورفع مستوى أداء ضباطها، حيث جعل المد فى رتبة العقيد والترقية لرتبة العميد والرتب الأعلى منها والمد فيها بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على ذلك.