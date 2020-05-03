شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية للبرلمان: الحكومة لديها حس سياسى وقراراتها مدروسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترض الدكتور محمد معيط وزير المالية، علي كلمة النائب طلعت خليل خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن "مفيش حس سياسي"، عند مناقشة مشروع قانون رسم تنمية الموارد المالية، واعتراض النواب علي فرض رسم علي السولار، وطلب الوزير حذف الكلمة من المضبطة، قائلا: "عندنا حس سياسي وبنفهم سياسة".

وقال وزير المالية: "إن الحكومة تتخذ قرارات مدروسة، والقرار نتخذه من موقع المسئولية وفي ضوء الظروف التي يواجهها العالم ومصر في القلب منها القانون الذي قدمته الحكومة رقم "147" لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة".

ورفض وزير المالية كلام النائب طلعت خليل، وطالب بشطب الكلمة، من المضبطة بعد أن قال إن الحكومة "ليس لديها حس سياسي".

وقال وزير المالية "الحكومة لديها حس سياسي وبنفهم سياسية، ولابد من شطب هذه العبارة من المضبطة، ونحن في موقع المسئولية ونخفف من آثار الظروف التي يتعرض لها العالم"، كما طلب الوزير حذف كلمة "منطق غير مظبوط".

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وقال النائب طلعت خليل "لا أقصد الإساءة للحكومة ونحن في مركب واحد".

وشهدت اللجنة جدل بين الحكومة والنواب حول البند 24 من مشروع قانون، وينص علي فرض رسم على منتج البنزين بأنواعه وذلك بواقع 30 قرشا على كل لتر مباع ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مباع، حيث يوفر هذا البند 6 مليارات جنيه للخزانة العامة للدولة.