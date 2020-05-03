شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يبدأ مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة لسنة 18/19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2018/2019

وحدد الدكتور على عبد العال، 4 قواعد لمناقشة التقرير، قائلا: "سيبدأ الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة فى عرض تقرير اللجنة، ثم يتحدث ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات عن ملاحظات الجهاز حول الحساب الختامى ثم يعقب وزير المالية ثم تبدأ المناقشة حول التقرير".

ويتضمن تقرير اللجنة 12 توصية من اللجنة للحكومة، منها المطالبة ببتشكيل لجنة من جهاز المحاسبات، والرقابة الإدارية لحصر كافة المشروعات المتوقف تنفيذها، وأسباب التوقف، والتوصية بحصر شامل للمبالغ التي تقاضاها كبار المسئولين من موازنات الصناديق الخاصة والأعمال المسندة لهم، بالإضافة إلى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور.

كما تضمنت التوصيات فحص أرصدة الديون المستحقة للحكومة وإجراءات تحصيلها، وكذلك تكليف المحاسبات بحصر كافة المشروعات المتوقفة واعداد تقرير عن انظمة الضبط والرقابة الداخلية بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة.

وأوصت اللجنة بزيادة الاعتمادات المخصصة للبحوث والتطوير وتدريب العاملين، كما أوصت بتدعيم الاستثمارات بالزراعة والرى والخدمات الصحية والتعليم، وأوصت بتطوير الهياكل التنظيمية الحكومية وتوحيد ودمج المتشابهة لترشيد النفقات.

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