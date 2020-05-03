إسرائيل تدرس إعادة فتح المرافق العمومية

تبحث الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، استراتيجية المرحلة الثانية من إعادة فتح المرافق العمومية، فيما ترفض البلديات العربية داخل إسرائيل عودة المدارس بسبب انتشار الوباء.
ومن المقرر أن تجتمع الحكومة الإسرائيلية اليوم في الساعة السادسة مساء، لبحث اسراتيجية المرحلة الثانية من إعادة الحياة، كذلكلبحث فتح المجمعات التجارية الكبيرة وكل البقالات في الأسواق وإلغاء بعض الإجراءات الاحترازية بخصوص الأنشطة الرياضية التي تم اتخاذها في وقت سابق.
ومن المقرر أن تطالب وزارة المالية الإسرائيلية، بتحديد مواعيد ثابتة لفتحالصالات الرياضية والمقاهي ودور السينما والمتاحف وغيرها.
هذا ولا تزال عودة المدارس في إسرائيل، تثير جدلا، خاصة المدارس في البلدات العربية، وقد أعربت السلطات المحلية ولجنة الصحة في المجتمع العربي وأولياء الطلاب عن خشيتهم من ارتفاع عدد المصابين نظرا لتفشي فيروس كورونا في هذه المناطق بشكل متأخر، مقارنة مع بداية انتشاره في المناطق الأخرى.
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