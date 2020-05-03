إسبانيا تسجل أدنى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ منتصف مارس

شهدت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إسبانيا اليوم الأحد، أدنى ارتفاع يومي منذ 18 مارس الماضي، بتسجيل السلطات الصحية 164 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء خلال آخر 24 ساعة.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية أن عدد الوفيات بسبب كورونا في البلاد بلغت حتى الآن 25264 حالة، فيما ارتفع

إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها خلال اليوم الأخير بـ884 حالة جديدة، من 216582 إلى 217466 إصابة.

وفي اليوم السابق سجلت في إسبانيا 276 وفاة و1147 إصابة بالفيروس التاجي.

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وتماثل 118902 شخص للشفاء من كورونا في إسبانيا حتى اليوم.

وأفادت صحيفة El País واسعة الانتشار بأن رئيس الوزراء الاشتراكي، بيدرو سانتشيز، يعقد حاليا اجتماعا مع رؤساء الأقاليم لبحث الإجراءات الرامية لتجاوز تبعات الجائحة.

وقرر سانتشيز أمس تمديد حالة التعبئة العامة في البلاد وألزم المواطنين بارتداء كمامات طبية في وسائل النقل العام، بالتزامن مع اتخاذ الحكومة خطوات في سبيل تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس، بما في ذلك السماح للناس بالتنزه وممارسة الرياضة في الهواء الطلق في ساعات محددة.