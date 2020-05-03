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الجزائر تعيد إغلاق المحلات في 11 ولاية بعد أسبوع من فتحها

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محمد عبدالله 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 مايو 2020 02:36 مساءً - مشاركة

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وفي تطور مفاجئ قررت السلطات الجزائرية، الأحد، إعادة إغلاق المحلات في 11 ولاية، بعد أسبوع واحد فقط من فتحها.

ويوم السبت الماضي، أجازت الجزائر توسيع قطاعات النشاط وفتح المحلات التجارية، بغرض التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الملازمة لأزمة المستجد.

إلا أن سلطات البلاد قررت من جديد إعادة إغلاقها، نتيجة عدم الالتزام بالحجر الصحي وقواعد التباعد الاجتماعي، مما أدى إلى ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي.

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وقالت مراسلة “سكاي نيوز عربية”، إن الأمر يتعلق بمحال المرطبات والحلويات والألبسة والأحذية والأجهزة الكهربائية وتجارة الأواني والأدوات المنزلية والأقمشة والخياطة والمنسوجات وتجارة مستحضرات التجميل والعطور.

وذكرت أن القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الأحد.

وحتى الآن، سجلت الجزائر 4295 إصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب 459 حالة وفاة كما تماثل 1872 شخصا للشفاء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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