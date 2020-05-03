رقم قياسي.. لأول مرة روسيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بـ “كورونا” خلال 24 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 مايو 2020 02:36 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 مايو 2020 02:36 مساءً - مشاركة

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وشهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية قفزة قياسية جديدة بتسجيل السلطات الصحية لأول مرة أكثر من 10 آلاف إصابة خلال يوم.

ويمثل هذا الرقم قفزة قياسية رابعة على التوالي في حصيلة الإصابات بكورونا في البلاد، بعد تسجيل 9623 إصابة يوم أمس السبت.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين 85 من مناطق البلاد، ولكن معظمها في العاصمة موسكو (5948 إصابة) ومقاطعتها (822).

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وتوفى 58 شخصا في روسيا خلال آخر 24 ساعة إثر إصابتهم بكورونا (مقابل 57 وفاة يوم أمس)، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد إلى 1280 حالة.

وتماثل 1626 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير، ووصل مجموع عدد المتعافين إلى 16639 شخصا.

وتتصدر موسكو قائمة أكبر بؤر كورونا في روسيا بـ 68606 إصابات و729 وفاة (بالإضافة إلى 14136 إصابة و111 وفاة في مقاطعتها).

وأوضحت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة كورونا أمس أن الارتفاع الحاد في معدل الإصابات الجديدة مؤخرا غير ناجم عن تسارع وتيرة تفشي الوباء، بل عن زيادة عدد وسرعة الفحوص التي أجريت للمواطنين للكشف عن حالات الإصابة.

وتجاوز عدد فحوص كورونا التي أجريت في روسيا حتى اليوم عتبة الأربعة ملايين، وبلغ 4.1 مليون فحص.