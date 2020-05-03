كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 02:35 مساءً - انت الان تقراء خبر نقل رئيس وزراء ساحل العاج إلى فرنسا بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نُقل أمادو جون كوليبالي، رئيس الوزراء في ساحل العاج، مرشح الحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية في أكتوبر، إلى فرنسا لإجراء فحوص طبية.

وأصدرت الرئاسة في ساحل العاج، بيانًا قالت فيه إن وزير الدفاع حامد باكايوكو، الذي تعافى من كورونا الشهر الماضي، سيتولى مهام رئيس الوزراء مؤقتا في غياب جون كوليبالي.

ولم تصدر الرئاسة في ساحل العاج، أي تفاصيل إضافية حول الوضع الصحي لجون كوليبالي. وخضع كوليبالي (61 عاما) للعزل الذاتي في أواخر مارس بسبب الاشتباه بتعرضه لفيروس كورونا، لكن لم تتأكد إصابته.

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وكان الحسن واتارا، رئيس ساحل العاج، قد اختار جون كوليبالي في مارس مرشحا للحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية القادمة بعد أن أحجم هو نفسه عن السعي للترشح لولاية ثالثة.

وأعلنت ساحل العاج، تسجيل أكثر من 1300 حالة إصابة بكورونا، وهي من أعلى المعدلات في غرب إفريقيا، و15 حالة وفاة.