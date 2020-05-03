كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 02:35 مساءً - انت الان تقراء خبر الجزائر تعلن إعادة إغلاق المحال التجارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت السلطات الجزائرية، اليوم الأحد، إعادة إغلاق المحال التجارية 11 ولاية بعد إعادة فتحها منذ أسبوع، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وكشفت السلطات الجزائرية، أن قرار إعادة إغلاق المحال التجارية، جاء نتيجة عدم الالتزام بالحجر الصحي والتباعد الاجتماعي مما سبب ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا.

وحذر الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، من أنه سيفرض حجرا صارما إذا كانت حياة المواطنين فى خطر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد بعدما تم فتح المحلات التجارية.

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وكانت وزارة الصحة الجزائرية، قد سجلت 6 وفيات و141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 459 والإصابات إلى 4295.

وارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا في الجزائر إلى 1872 حالة شفاء غادرت جميعها المستشفيات، بعد تسجيل 51 حالة تعافٍ جديدة في الـ24 ساعة الماضية، فيما وصل عدد الحالات التي تخضع للعلاج بدواء "الكلوروكين" إلى 7026 شخصاً.

وبرر معهد باستور الجزائري للأبحاث ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة إلى زيادة عدد المخابر التي تقوم بالكشف عن الفيروس في البلاد، والتي وصل عددها 20 مخبراً جديداً، تقوم بأكثر من 400 تحليل مخبري يومياً، بعد أن كانت عملية التحليل مقتصرة على فرع العاصمة فقط.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.