كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 02:35 مساءً - انت الان تقراء خبر اليابان.. "آبي": يتشاور مع الخبراء لتمديد حالة الطوارئ حتى 31 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيتشاور رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي مع الخبراء في اجتماع يوم غدٍ الاثنين لتمديد حالة الطوارئ الوطنية حتى 31 مايو، كما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية، اليوم الاحد.

كما ستناقش الحكومة المزيد من الإجراءات بشأن كيفية منع انتشار وباء فيروس كورونا الجديد الذي أصاب 15589 شخصًا وقتل 530 في البلاد، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

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ومن المتوقع أن تعلن اليابان تمديد حالة الطوارئ بعد الاجتماع، وسيعقد "آبي" مؤتمرًا صحفيًا في المساء لمخاطبة الأمة بشأن الوباء.

من المقرر أن تنتهي حالة الطوارئ الحالية يوم الأربعاء، وهو اليوم الأخير من عطلة وطنية لمدة أسبوع.

وقال وزير الاقتصاد الياباني في وقت سابق، إن البلاد يمكن أن تخفف أيضا بعض القيود الحالية المتعلقة بالفيروس على النشاط الاقتصادي من خلال السماح بإعادة فتح أماكن مثل الحدائق والمتاحف، شريطة وجود تدابير وقائية مناسبة.