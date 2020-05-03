كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 02:35 مساءً - انت الان تقراء خبر إسبانيا تسجل 164 حالة وفيات جديد بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في حين لا تزال إسبانيا واحدة من الدول الأكثر تضررًا من جائحة فيروس كورونا، مع أكثر من 217 ألف حالة مؤكدة، أظهرت بيانات نشرت، اليوم الأحد، أن 164 شخصًا لقوا حتفهم في الـ 24 ساعة السابقة، وهو أدنى زيادة في يوم واحد منذ 18 مارس، وفقًا لوكالة "رويترز".

وقد أفاد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، مساء السبت، بأن الحكومة ستطلب تمديد حالة الطوارئ المفروضة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" لمدة أسبوعين.

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وقال سانشيز: إن "الحكومة ستطلب من البرلمان في السادس من الشهر المقبل تأييد تمديد حالة الطوارئ المستمرة حالياً حتى التاسع من مايو"، مضيفاً أن حالة الطوارئ أثبتت نجاحها في احتواء تفشي فيروس كورونا، الذي أصبح تحت السيطرة في إسبانيا، حسبما أفادت وكالة أنباء "بلومبرج".

وبدأت إسبانيا في فرض حالة الطوارئ في يوم 14 مارس الماضي، ثم تم تمديدها بعد ذلك كل أسبوعين بسبب تفشي الفيروس في البلاد.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.