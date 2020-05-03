كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 02:35 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة الإماراتية تسجل 564 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، تسجيل 564 إصابة جديدة بفيروس كورونا و99 حالة شفاء و7 وفيات، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وسجلت وزارة الصحة الإماراتية، في وقت سابق 552 إصابة جديدة بفيروس كورونا و100 حالة شفاء.

وكانت الحكومة الإماراتية، أعلنت ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 2329 والكشف عن 549 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

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وقد اتخذ الاتحاد الإماراتي، قرارًا مبدئي، بالتنسيق مع رابطة المحترفين الإماراتية، بعودة المسابقات الرياضية ابتداء من أغسطس المقبل، مشيرا إلى وجود تواصل مستمر مع الجهات المختصة بالدولة لمتابعة آخر التطورات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا.

وأضاف الاتحاد في بيانه أن الوضع ما زال تحت التقييم باستمرار، مع وجود تنسيق مستمر مع الجهات المختصة، وكذلك تواصل مع نظيريه الآسيوي والدولي في الوقت الراهن لتقييم الوضع، مع مراعاة الوضع الصحي في الوقت المحدد للعودة.

وفي سياق متصل، أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية أنها ستعمل على تحديد لوائح وآليات القرارات الخاصة بمسابقاتها في وقت لاحق وبفترة كافية، بما يمنح الأندية الحق في الاستعداد اللازم للعودة.

أعراض فيروس كورونا الجديد

يمكن أن تسبب فيروسات كورونا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيلان الأنف. معظم إصابات فيروس كورونا تسبب مجرد نزلات البرد؛ وهناك سلالات أكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد يتطلب العلاج في المستشفى. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل "الحمى والأعراض التي تصيب الجزء الداخلي من مرض الجهاز التنفسي (مثل السعال وصعوبة التنفس)." وتشمل عوامل الخطر السفر في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المتضررة أو الاتصال بشخص يشتبه في إصابته بالفيروس.