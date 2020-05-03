كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 02:35 مساءً - انت الان تقراء خبر ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في إيران إلى 6203 شخص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور في التلفزيون الحكومي، اليوم الأحد، إن عدد القتلى من تفشي الفيروس التاجي الجديد في إيران ارتفع بمقدار 47 على مدار الـ 24 ساعة الماضية إلى 6203، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقال إن إيران، وهي إحدى دول الشرق الأوسط الأكثر تضررا من تفشي المرض، لديها 97،424 حالة من حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق، قال جاهانبور، في بيان على التلفزيون الحكومي إن عدد القتلى في البلاد بسبب الفيروس التاجي الجديد ارتفع بنسبة 65 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إلى 6156 شخص يوم السبت.

وقال إن العدد الإجمالي للحالات التي تم تشخيصها في إيران وصل إلى 96448، مضيفا أن هناك 2787 حالة حرجة.