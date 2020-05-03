كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 02:35 مساءً - انت الان تقراء خبر تجاوز حصيلة إصابات فيروس كورونا في بريطانيا 28 ألف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع عدد الوفيات في بريطانيا بفيروس كورونا المستجد COVID-19 إلى 621 ليصل إلى 28,131 اعتبارًا من 1 مايو، أي أقل بقليل من إيطاليا التي شهدت حتى الآن ثاني أكثر البلدان فتكًا بالمرض في العالم بعد الولايات المتحدة.

وقدم وزير الإسكان البريطاني، روبرت جينريك، أحدث الأرقام البريطانية في مؤتمر صحفي في داونينج ستريت يوم السبت.

وبحسب "رويترز"، سجلت الولايات المتحدة 64740 حالة وفاة، تلتها إيطاليا بـ 28.710 والمملكة المتحدة بـ 28131، ثم إسبانيا بـ 25.100.

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في الوقت الذي تُظهِر فيه بريطانيا إيطاليا لوضع قاتم لكونها الدولة الأكثر تضررًا في أوروبا يواجه رئيس الوزراء بوريس جونسون انتقادات من أحزاب المعارضة التي تقول إن حكومته تعثرت في المراحل الأولى من تفشي المرض.

وقالت إيطاليا، التي يبلغ عدد سكانها 60 مليون نسمة، إن حصيلة الوفيات ارتفعت 474 حتى يوم السبت. يبلغ عدد سكان المملكة المتحدة حوالي 67 مليون نسمة.

قاوم "جونسون"، 55 عامًا، في البداية فرض حظر لتقييد النشاط الاقتصادي والعام، لكنه غير المسار عندما أظهرت التوقعات أن ربع مليون شخص يمكن أن يموتوا.

حارب "جونسون" نفسه فيروس كورونا COVID-19 الشهر الماضي، وقضى ثلاثة أيام في العناية المركزة. عاد إلى العمل يوم الاثنين، وأخبر الأمة أن الناس في جميع أنحاء العالم ينظرون إلى "النجاح الواضح" للمملكة المتحدة.