كتب هاني نصر العربي في الأحد 3 مايو 2020 02:35 مساءً - انت الان تقراء خبر إعادة فتح المساجد والمدارس بالمناطق منخفضة المخاطر في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط السلطات في إيران لإعادة فتح المساجد والمدارس في المناطق التي كانت خالية بشكل دائم من فيروس كورونا مع بدء الحكومة في تخفيف القيود التي كانت تهدف إلى احتواء تفشي المرض.

وقال "روحاني"، في لقاء متلفز: "ستُعاد فتح المساجد في 132 مدينة وبلدة منخفضة الخطورة أو مدن بيضاء ابتداءً من يوم الاثنين. وستستأنف خطب صلاة الجمعة في تلك المناطق أيضًا ... ومع ذلك، سيتم اتخاذ جميع هذه الخطوات من خلال احترام البروتوكولات الصحية"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "سيتم إعادة فتح المدارس في المناطق البيضاء والمنخفضة المخاطر اعتبارًا من 16 مايو ... ومع ذلك ، سنستمر في مراجعة الوضع".

مع إغلاق المساجد وحظر التجمعات الدينية منذ منتصف مارس مع انتشار تفشي المرض في الدولة الأكثر تضررًا في الشرق الأوسط، لجأ الإيرانيون العاديون إلى إدخال فكرة الاحتفالات خلال شهر رمضان المبارك.

أظهر التلفزيون الحكومي ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصًا في سياراتهم يشاهدون احتفالًا دينيًا على شاشة كبيرة في موقف للسيارات في طهران.

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قسمت وزارة الصحة الإيرانية، البلاد، إلى مناطق بيضاء وصفراء وحمراء بناءً على عدد الإصابات والوفيات.

وقالت الوزارة يوم السبت، إن مسار العدوى بدأ في اتجاه نزولي "تدريجي" في إيران.

وقالت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إن عدد وفيات فيروس كوونا في البلاد ارتفع إلى 6203 ووصل العدد الإجمالي للحالات التي تم تشخيصها إلى 97424.

رفعت إيران بالفعل الحظر على الرحلات والمراكز التجارية بين المدن، حيث استأنفت مراكز التسوق الكبيرة أنشطتها على الرغم من تحذيرات بعض مسؤولي الصحة من موجة جديدة من العدوى.

تم الحفاظ على إغلاق المدارس والجامعات وما زالت التجمعات الثقافية والرياضية محظورة أيضًا، على الرغم من أن روحاني قال، إن الخطة ستتم إعادة فتح بعض المدارس قريبًا.