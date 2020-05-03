مخلوف يحذر الأسد من "عقاب إلهي حتمي"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خرج أبرز رجل أعمال في سورية، رامي مخلوف، بفيديو آخر اليوم الأحد، عبر صفحته على "فيسبوك"، لـ"التظلم" على مطالبة النظام السوري له بدفع مبالغ طائلة يعتبرها مستحقة عليه من العام الماضي، في استمرار للتصدع الداخلي للنظام على ما يبدو.

ويأتي ذلك بعدما نشر مخلوف الأسبوع الماضي، فيديو آخر، صوّر نفسه كضحية أمام حليفه (السابق على ما يبدو)، نظام الرئيس بشّار الأسد، قريبه، ولكن المقطع الذي نشره اليوم يبرز تغيرا في توجه مخلوف من التوسل نحو ما يُشبه التهديد.

وقال مخلوف في الفيديو إن "الضغوطات قد بدأت اليوم بطريقة غير مقبولة وبشكل غير إنساني للأسف"، مشيرا إلى تصعيد النظام ضده، وذلك تباعا لتقارير صحافية أخرى رجحت أن النظام سيصّعد ضد مخلوف لأنه "لا يقبل مثل هذا التحدي المباشر" بعد صدور الفيديو الأول.

وادعى مخلوف أن أجهزة النظام الأمنية قد بدأت باعتقال موظفي شركاته ومدرائها، رغم أنه، وكما يزعم، كان "أكبر داعم لهذه الأجهزة، وأكبر خادم لهم، وأكبر راعي لها أثناء الحرب"، وهي ذات الأجهزة الأمنية التي قتلت آلاف السوريين تحت التعذيب.

وفي تحول من نبرة "مناشدة" الأسد لـ"التدخل" وحل الأزمة، صعّد مخلوف قائلا: "هذه ليست لعبة، هذه مخاطرة" مؤكدا على أنه لن يقبل أن يُقصى من مكانه أو مكانته، في نبرة أشبه بالتهديد للأسد وحاشيته.

واعتبر ملاحقته بمثابة "استخدام سلطة بغير مكانه، فالسلطة ليست لخدمة أنفسنا، بل لنخدم الناس".

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وحول الأموال التي يُطالبها النظام بها قال: "طلبت من الرئيس التدخل بإنصاف شركتنا بطلبات لم يكونوا محقين فيها" مضيفا أنه ما من مشكلة في دفع هذه الأموال لكن "الهدف بالدفع للمستحقين ولصرفها للمحتاجين وليس لجيوب آخرين، والمناشدة لوضع حد للتدخلات المحيطة حول صاحب القرار لأنها أصبحت لا تُطاق وغير محتملة... هذا اسمه تعدي على ملكيات خاصة"، في إشارة ربما، لزوجة الرئيس أسماء الأسد، والتي رجحت تقارير صحافية أنها تدفع باتجاه دخول أقربائها ليكونوا محل مخلوف في الاستثمارات والشركات.

وحذر مخلوف الأسد من أنه في حال استمر في نهجه فإن "أياما صعبة ستمر، بل وقد بدأت... لقد بدأت تتعدى على حريات ناسك ومواليك"، مضيفا "الوضع صعب، الوضع خطر... وضع البلد صعب جدا، وسيكون هناك عقاب إلهي حتمي".

وكان مخلوف قد نشر فيديو الأسبوع الماضي شرح فيه بعض الجوانب السطحية للخلاف بينه وبين النظام، واشتكى من زيادة "العبء المادي" الذي يفرضه النظام على شركاته، وأوضح أنّ النظام يطالبه بدفع ضرائب إضافية من شركة مشغل الخليوي "سيرتيل" التي يتولى رئاسة مجلس إدارتها، زاعمًا أنه قام بدفعها العام الماضي.

وأشار مخلوف إلى أن المطالبة بدفعات إضافية لا تتطابق مع بنود العقد بين الشركة والنظام، ولا تتناسب مع دخل ومصاريف الشركة، ورغم ذلك، أعرب عن "استعداده لدفع المبلغ الجديد رغم أنه مجحف"، لكنه طلب في الوقت ذاته جدولة حسابات وفرض الضريبة بحيث لا تنهار الشركة ولا يتضرر المشتركون.

وأقرّ مخلوف في الفيديو أنّه يتشارك "مع الدولة" الأرباح مناصفةً، قائلا إن شركته تقاسم عائداتها والأرباح مع الدولة بالمناصفة هذا بخلاف دفع الضرائب، وأضاف "كنّا منذ عدة سنوات وما زلنا ندفع وبشكل شهري مليار ونصف مليار ليرة سورية وكلها يذهب للعمل الخيري لدعم أهلنا وخدمة الجرحى ورعاية ذوي القتلى".