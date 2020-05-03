القدس - بواسطة محمد عز العرب - حرّر المركز الطبي للجليل في مدينة نهريا، اليوم الأحد، مصابين بفيروس كورونا المستجد، من قريتي دير الأسد والبعنة، وذلك لاستكمال العلاج في منزليهما بعد تحسن حالتهما الصحية.
وأفاد الناطق بلسان المستشفى أنه "جرى، اليوم، تحرير مريضين بالكورونا، تم إدخالهما إلى المركز الطبي للجليل خلال الأسبوعين الماضيين، واليوم عادا إلى منزليهما بعد شفائهما من المرض، وهما من سكان دير الأسد (79 عاما)، ومن سكان البعنة (45 عاما)".
يذكر أنه بقي في قسم الكورونا بالمستشفى حاليا 5 مرضى، أحدهم في حالة متوسطة وأربعة في حالة طفيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر البعنة ودير الأسد: تعافيا من الكورونا وعادا لمنزليهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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