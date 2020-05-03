وفاة عامل فلسطيني إثر نوبة قلبية بعد دخوله من ثغرة في الجدار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي ليل السبت الأحد، العامل الفلسطيني راتب جودة من قرية دير بلوط في محافظة سلفين، بعد فترة قصيرة من دخوله للعمل في إسرائيل.

وقالت مصادر محلية فلسطينية اليوم الأحد، إن جودة توفي إثر نوبة قلبية حادة بعد فترة قصيرة من دخوله عبر ثغرة في جدار الفصل العنصري.

وبحسب المصادر، فقد نُقل جودة إلى إحدى المستشفيات الإسرائيلية إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله، ويتم إجراء الترتيبات اللازمة لتسليم جثمانه إلى الجانب الفلسطيني لنقله إلى مسقط رأسه ودفنه.

وكان الناطق باسم وزارة العمل الفلسطينية رامي مهداوي قد أعلن الأسبوع الماضي، أن 40 ألف عامل فلسطيني، يتوجهون إلى عملهم داخل أراضي الـ48 يومي الأحد والاثنين ضمن شروط محددة، مضيفا أن العمال الذين نشرت أسماؤهم عبر موقع وزارة العمل سيعبرون الحواجز من خلال تصاريح إلكترونية صالحة لمدة يوم واحد.