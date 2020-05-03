اليابان تتجه لتمديد طوارئ كورونا حتى نهاية مايو

الأحد 3 مايو 2020

وافق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الأحد، على تقديم مقترح بتمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حتى نهاية شهر مايو/أيار الجاري.



ومن المقرر أن تنتهي حالة الطوارئ التي وضعتها الحكومة اليابانية لمواجهة "كوفيد-19" في السادس من الشهر الجاري.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن آبي التقى، اليوم، الوزير المسؤول عن التعامل مع كورونا نيشيمورا ياسوتوشي، ووزير الصحة الياباني كاتو كاتسونوبو، ووافق على تقديم اقتراح بتمديد حالة الطوارئ.

وكانت وسائل إعلام يابانية قد ذكرت أن إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس في البلاد تجاوز 500 حالة.

وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية بأن 530 شخصا توفوا بسبب مرض كوفيد 19، الذي يسببه الفيروس، منذ بدء تفشي المرض في اليابان.

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وتشير الأرقام الرسمية في اليابان إلى أن أكثر من 15 ألفا و500 شخص ثبتت إصابتهم بالفيروس.

وكان رئيس وزراء اليابان قال، الجمعة الماضية، إن الوضع الصحي في البلاد إثر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لا يزال صعبا.

يأتي ذلك رغم إعلان الحكومة اليابانية، الثلاثاء الماضي، أنها ستعتمد عقار "ريمديسيفير" (remdesivir) لعلاج مرضى فيروس "كورونا" في البلاد.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيهايد سوجا، للصحفيين: "إن بلاده شاركت في اختبار مشترك متعدد الجنسيات للدواء منذ مارس/آذار الماضي، وإن الاختبار يمضي قدما في الخارج"، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأشار إلى أن اليابان لديها تراخيص سريعة للاستخدام الطارئ للأدوية المعتمدة في الخارج.