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شكرا لقرائتكم خبر عن هل خضع "كيم جونغ أون" لأي عملية جراحية؟ والان مع التفاصيل
الأحد 3 مايو 2020
نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم، عن مسؤول حكومي كبير، قوله إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، لم يخضع لعملية جراحية خلال فترة غيابه عن الحياة العامة، والتي استمرت ثلاثة أسابيع.
وامتنع المسؤول الكوري الجنوبي، عن توضيح أسباب اعتقاده بأن كيم جونغ أون لم يخضع لعملية جراحية، ولكنه قال إن التقارير التي قالت إنه ربما أجريت له عملية جراحية، مشيرة إلى الاختلاف في طريقة مشيه، غير صحيحة.
وبعد تكهنات لأسابيع عن صحة ومكان جونغ أون، نشرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، صوراً وتقريراً، أمس، عن حضوره لافتتاح مصنع أسمدة.
وظهر جونغ أون في صور، وهو يبتسم، ويتحدث لمستشاريه خلال مراسم الافتتاح، وأيضاً وهو يقوم بجولة في المصنع. وأظهرت لقطات تلفزيونية حكومية، حركات ساق كيم تبدو صعبة ومتشنجة.
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