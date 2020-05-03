الصحة الإماراتية: 26 ألف فحص تكشف 564 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 3 مايو 2020

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الأحد، عن إجرائها أكثر من 26 ألف فحص جديد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.



يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في دولة الإمارات، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم.

وأوضحت الوزارة أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص في دولة الإمارات وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة ساهم في الكشف عن 564 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 14163 حالة.

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كما أعلنت الوزارة عن 7 حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصة أنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في دولة الإمارات 126 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 99 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 2763 حالة.