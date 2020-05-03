شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة البحرينية تعلن تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا و149 حالة شفاء والان مع التفاصيل

الأحد 3 مايو 2020 أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الأحد، تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا و149 حالة شفاء.

وأضافت، عبر موقعها الإلكتروني، أن حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى 1717. Advertisements وأوضحت أنها أجرت 143030 فحصا لاكتشاف فيروس كورونا حتى الآن. وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج من كورونا بلغ 1631، بينها حالة واحدة في العناية المركزة، فيما وصفت حالة 1630 بالمستقرة، وسجلت البلاد 8 وفيات بالمرض.

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