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الصحة البحرينية تعلن تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا و149 حالة شفاء

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 3 مايو 2020

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الأحد، تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا و149 حالة شفاء.

 

وأضافت، عبر موقعها الإلكتروني، أن حالات الشفاء من ارتفعت إلى 1717.  

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وأوضحت أنها أجرت 143030 فحصا لاكتشاف فيروس كورونا حتى الآن.   

 

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج من كورونا بلغ 1631، بينها حالة واحدة في العناية المركزة، فيما وصفت حالة 1630 بالمستقرة، وسجلت البلاد 8 وفيات بالمرض.

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