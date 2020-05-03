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شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع.. مصرع قيادي حوثي مع عدد من مرافقيه غرب قعطبة والان مع التفاصيل
الأحد 3 مايو 2020
لقي قيادي حوثي مصرعه في عملية نوعية نفذتها القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية في جبهة الفاخر غرب قعطبة بمحافظة الضالع.
وقال مصدر عسكري في اللواء الخامس قوات خاصة إن عملية نوعية نفذتها وحدة تابعة للواء، نجحت في التوغل إلى عمق مواقع العدو في تبة العمدان، وقتل القيادي الحوثي المدعو " إبراهيم الصلاحي" وعدد من مرافقيه.
يأتي ذلك رداً على الإختراقات والانتهاكات التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإنقلابية، وكان آخرها قصف قرى ومنازل المواطنين في سليم وبلاد اليوبي بقذائف الهاون
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