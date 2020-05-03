الضالع.. مصرع قيادي حوثي مع عدد من مرافقيه غرب قعطبة

الأحد 3 مايو 2020

لقي قيادي حوثي مصرعه في عملية نوعية نفذتها القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية في جبهة الفاخر غرب قعطبة بمحافظة الضالع.



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وقال مصدر عسكري في اللواء الخامس قوات خاصة إن عملية نوعية نفذتها وحدة تابعة للواء، نجحت في التوغل إلى عمق مواقع العدو في تبة العمدان، وقتل القيادي الحوثي المدعو " إبراهيم الصلاحي" وعدد من مرافقيه.

يأتي ذلك رداً على الإختراقات والانتهاكات التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإنقلابية، وكان آخرها قصف قرى ومنازل المواطنين في سليم وبلاد اليوبي بقذائف الهاون