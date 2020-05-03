- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مناشدة هامة للرئاسة والحكومة والسلطة المحلية بحضرموت حول العالقين الحضارم في مصر والدول والان مع التفاصيل
الأحد 3 مايو 2020
بعث فرج ناجي بن طالب رئيس لجنة العالقين من الحضارم والطلاب في مصر والدول الاخرى بمناشدة عاجلة الى الرئيس عبد ربه منصور هادي حفظه الله ورعاه. ورئيس الحكومة معين عبدالملك وبالتنسيق مع السلطات في المحافظات المحررة والتي توجد بها مطارات وعلى راسها محافظة حضرموت بقائدها اللواء الركن/فرج سالمين البحسني حفظه الله ورعاه ومحافظ محافظة شبوة وعدن والمهره ومارب وكذا التنسيق مع دول التحالف العربي بوضع المحجر الصحي للقادمين لليمن من جميع الدول بان يكون المحجر في اماكن بعيده من التجمعات السكانية والمدن.
ووضع بن طالب مثالا كمدينة شعب نبي الله هود المتواجد شرق حضرموت بمديرية السوم موضحا ان هذا ياتي بعد اذن وموافقة اصحاب الشان انفسهم مؤكدا انه على يقين من انهم لن يتفانوا في تقديم خدمة اهلهم في كل ربوع الوطن
وتمنى بن طالب ان يدرس اقتراحه بشكل جدي من كل الجهات للتقليل من خطر انتشار الوباء وضمان ان تكون المنطقة بعيدة عن تجمعات الناس بوسط المدن.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. مناشدة هامة للرئاسة والحكومة والسلطة المحلية بحضرموت حول العالقين الحضارم في مصر والدول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.