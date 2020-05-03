معارك عنيفة في قطاعي هجار والفاخر بالضالع اليمنية

الأحد 3 مايو 2020

تجددت الاشتباكات بين القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني من جهة ومليشيا الحوثي من جهة أخرى بمحافظة الضالع اليمنية.



وبينت المصادر، أن المواجهات احتدمت عند الساعة السابعة مساء أمس السبت، في قطاعي هجار والفاخر.

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وسرعان ما توقفت، ليستمر الهدوء حتى الآن الساعة 4:30 من فجر اليوم الأحد.