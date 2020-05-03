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شكرا لقرائتكم خبر عن معارك عنيفة في قطاعي هجار والفاخر بالضالع اليمنية والان مع التفاصيل
الأحد 3 مايو 2020
تجددت الاشتباكات بين القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني من جهة ومليشيا الحوثي من جهة أخرى بمحافظة الضالع اليمنية.
وبينت المصادر، أن المواجهات احتدمت عند الساعة السابعة مساء أمس السبت، في قطاعي هجار والفاخر.
وسرعان ما توقفت، ليستمر الهدوء حتى الآن الساعة 4:30 من فجر اليوم الأحد.
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