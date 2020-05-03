سيول الأمطار تتسبب بوفاة راعية أغنام وقطع طرقات عدة في سياني إب

الأحد 3 مايو 2020

توفت طفلة في الرابعة عشر من العمر بعد أن جرفتها سيول الأمطار بإحدى البلدات بمحافظة إب "وسط البلاد".



وقال سكان محليون إن سيول الأمطار التي تدفقت على عدة بلدات بمديرية السياني جنوب محافظة إب جرفت فتاة، تعمل في رعي الأغنام، في جبل "الراحب" غرب النقيلين.

وأضاف السكان أن سيول الأمطار تسببت بتهدم منزل مواطن بقرية "فلعة" بسياني إب، وتأثرت الكثير من منازل المواطنين في العديد من القرى بالسياني.

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وتعرضت الكثير من المدرجات الزراعية للجرف وللخراب نتيجة لخروج السيول عن سوائلها ومساربها المعتادة.

وأحدثت سيول الأمطار خراب كلي وتجريف للطريق الرئيسي الرابط بين الطريق الاسفلتي بسوق النجد الاحمر جنوب مدينة إب، وبين كلا من قرى ذي المحمر ومنزل السادة والمنزل العليا وجحالل وذي الحريمات وفلعة ونوابة وامتدادها الى قرية الخريب بعزلة نخلان بمديرية السياني.

وتأتي حادثة جرف سيول الأمطار للطفلة بعد أيام من جرف السيول لطفل وفتاة في منطقة ريمان بمديرية ريف إب.