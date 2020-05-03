شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن حالات مشتبهة بوباء كورونا في مستشفى جبلة بإب والان مع التفاصيل

الأحد 3 مايو 2020 ظهرت حالات مشتبه بها بفيروس كورونا المستجد في محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

وأكد مدير مستشفى جبلة بمحافظة إب الدكتور عبدالله المطري، وجود حالات مشتبهة بوباء كورونا. Advertisements وبين، أن حالات الإشتباه ذات مستوى عالي ولكنها ليست مؤكدة حتى اللحظة. وأشار إلى أنه يجب التعامل معها وكأنها حالات مؤكدة.

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