شكرا لقرائتكم خبر عن 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

سجلت لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) . وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي، بأن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 737 إصابة، مشيرة إلى استقرار حالات الشفاء من الفيروس عند 200 حالة، والوفيات عند 25 وفاة.

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