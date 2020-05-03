شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تطلق عملية عسكرية لملاحقة الإرهابيين والان نبدء بالتفاصيل

اطلقت القوات العراقية اليوم, عملية عسكرية جديدة لملاحقة الإرهابيين في عمق الصحراء بغرب العراق. وأفادت قيادة عمليات محافظة الانبار في بيان صحفي بإن, قوة تابعة لها باشرت اليوم، بتنفذ عملية عسكرية في واديي "ثميل" و"القذف" وجزيرة الكرمة والنعيمية في عمق الصحراء الغربية, لمطاردة العناصر الإرهابية والقضاء عليها.

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