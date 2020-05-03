شكرا لقرائتكم خبر عن «جونسون» : الحكومة وضعت خطة طوارئ حال وفاتي بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقابلة مع صحيفة (ذا صن) إن الحكومة البريطانية وضعت خطة طوارئ لوفاته عندما تدهورت حالته الصحية وهو في العناية الفائقة يصارع مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا.

وعاد جونسون (55 عاما) إلى العمل يوم الاثنين، بعد شهر من ثبوت إصابته بالفيروس. وأمضى جونسون عشرة أيام في عزلة بداونينج ستريت من أواخر مارس ، لكنه نُقل إلى مستشفى سانت توماس في لندن حيث تلقى علاجا بالأكسجين وقضى ثلاث ليال في العناية الفائقة.

ونقلت الصحيفة اليوم الأحد عن جونسون قوله "كانت لديهم استراتيجية للتعامل مع سيناريو على غرار وفاة ستالين... كانت لحظة صعبة، لن أنكرها".

وقال جونسون إن خلال الفترة التي كان فيها في عزل ذاتي في داونينح ستريت قاوم فكرة الذهاب للمستشفى. وأضاف "كنت في حالة إنكار لأنني كنت أعمل وواصلت عقد تلك الاجتماعات عبر وصلة الفيديو.. لكنني شعرت حقا بالتوعك".