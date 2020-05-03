شكرا لقرائتكم خبر عن هونج كونج : نستعد لأسوأ موجة تباطؤ اقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

حذر وزير المالية في هونج كونج بول تشان اليوم الأحد من أن المدينة قد تتعرض لأسوأ موجة تباطؤ اقتصادي، حتى في الوقت الذي تستعد فيه السلطات لتخفيف بعض من إجراءات الاغلاق في ظل دلالات على احتواء تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تشان التأكيد في منشور بمدونته اليوم الأحد التوقعات بانكماش الاقتصاد بنسبة تتراوح ما بين 4% و 7% هذا العام. وأشار تشان إلى أن هذه التقديرات تعد الأدنى منذ أن تم بدء تسجيل بيانات الانكماش في الستينيات.

وكتب تشان" المدينة تضررت من التخريب العنيف والوباء"، مضيفا" من المتوقع أن يكون إجمالي الناتج المحلي بالربع الأول أسوأ، كما أنه سوف يكون ثالث ربع على التوالي يسجل انكماشا، وهو أمر يثير القلق".

وأوضح تشان أنه في ظل تعرض الاقتصاد العالمي لأكبر أزمة اقتصادية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، من الصعب تحقيق انتعاش كبير في محركات نمو الطلب المحلي والصادرات والاستثمارات الرئيسية بالمدينة.