شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة استطلاع إسرائيلية تحلق في الأجواء اللبنانية والان نبدء بالتفاصيل

واصل الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية المكثفة التي ينفذها فوق المدن والقرى اللبنانية خارقًا قرار مجلس الأمن رقم 1701. وأفادت مصادر أمنية اليوم بأن طائرة استطلاع إسرائيلية حلقت في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية للعاصمة بشكل دائري وعلى علو متوسط ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.

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