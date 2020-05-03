شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ثلاثة شبان فلسطينيين، من بلدة عزون شرق قلقيلية. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في قلقيلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: الأسير المحرر محمد علي رضوان، ومنصور عاصم سليم، وأكرم تيسير منصور، بعد أن داهمت منازل ذويهم في بلدة عزون.

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