شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان : استئناف نشاط قطاع البناء لدعم العمالة اليومية والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أن بلاده لا تستطيع الاستمرار في إجراءات الاغلاق لفترة طويلة، وذلك لأن من يعملون باليومية يعانون من تداعيات هذه الإجراءات.

ونقلت شبكة جيو الباكستانية عن خان القول خلال إطلاق منصة إلكترونية تدعم الأفراد الذين أصبحوا عاطلين عن العمل بسبب فيروس كورونا " العالم باكمله يحاول استئناف الاقتصاد. أماكن مثل نيويورك، حيث يتوفى الآلاف، قررت استئناف أعمالها التجارية".

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وأضاف" حتى الحكومات الغنية بدأت تعيد فتح اقتصادياتها، لأنها أدركت أنها لا تستطيع الاستمرار في إجراءات الاغلاق لفترة طويلة. لذلك قررنا استئناف العمل في قطاع البناء".

وقال خان إن المنصة الإلكترونية الجديدة سوف تساعد من فقدوا وظائفهم بسبب فيروس كورونا.

وأوضح" يمكن للعاطلين عن العمل التسجيل في المنصة، وسوف يتم التحقق من مصداقيتهم".