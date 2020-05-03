شكرا لقرائتكم خبر عن تبادل إطلاق النار على الحدود الكورية الشمالية والجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية اليوم الأحد أنه تم إطلاق عدة طلقات نارية من الجانب الشمالي تجاه نقطة حراسة تابعة لكوريا الجنوبية داخل المنطقة الحدودية منزوعة السلاح.

وذكرت وكالة انباء يونهاب الكورية الجنوبية أن اطلاق النار وقع في الساعة 0741 من صباح الأحد بتوقيت كوريا الجنوبية (السبت 2241 بتوقيت جرينتش) ، ما دفع الجيش الكوري الجنوبية لبث تحذيرات واطلاق طلقات تحذيرية مرتين تجاه الشمال بموجب المبادئ التوجيهية، وفقا لهئة الأركان الكورية.

ولم يبلغ الجيش الكوري الجنوبي عن وقوع أي إصابات أو اضرار..

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وأضافت الوكالة أن الجيش الكوري الجنوبي يتخذ الإجراءات اللازمة عبر خط الاتصال العسكري مع الجانب الشمالي لمعرفة الموقف التفصيلي ومنع وقوع حادث إضافي، مؤكدا على أنه يحافظ على وضعية الاستعداد التام.

وقال ضابط بهيئة الأركان المشتركة "لقد أرسلنا إشعارا إلى الجانب الكوري الشمالي عبر خط الاتصال بين الكوريتين حوالي الساعة التاسعة و35 دقيقة صباحا وطالبنا بتفسير"، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الأحد.

ولم ترد كوريا الشمالية بعد.

وتابع الضابط أن الجيش يراقب عن كثب الحادث لمعرفة مزيد من التفاصيل بتحليل بعض الأدلة، من بينها قذائف، تم العثور عليها في الموقع بالإضافة إلى دوافع كوريا الشمالية لإطلاق القذائف. ولا يبدو أنه استفزاز متعمد.