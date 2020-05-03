اخبار العالم

85 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 85 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الاحد تسجيل 85‪ إصابة جديدة بفيروس المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 2568 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم إن الاصابات تشمل 21 حالة لعمانيين، و85 حالة لغير عمانيين.

وأشار البيان إلى أن 750 مصابا قد تماثلوا للشفاء، لافتا إلى تسجيل 12‪ حالة وفاة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 85 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا