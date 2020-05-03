شكرا لقرائتكم خبر عن 85 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الاحد تسجيل 85‪ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 2568 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم إن الاصابات تشمل 21 حالة لعمانيين، و85 حالة لغير عمانيين.

وأشار البيان إلى أن 750 مصابا قد تماثلوا للشفاء، لافتا إلى تسجيل 12‪ حالة وفاة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة .