شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا 5ر3 مليون والوفيات 245 ألفا حول العالم والان نبدء بالتفاصيل
وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع إلى 12ر1 مليون حالة. وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات يقترب من 245 ألفا.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وتركيا وروسيا والبرازيل وإيران والصين.
وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة المليون و160 ألف إصابة إلى جانب نحو 67 ألف وفاة. وسجلت إسبانيا نحو 246 ألف إصابة ونحو 25 ألف وفاة. وسجلت إيطاليا نحو 209 ألف إصابة ونحو 28 ألف وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفا و877 إصابة و4633 وفاة.
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