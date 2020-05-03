اخبار العالم

الحكومة السودانية : سنواجه أي تجمعات بالقوة والحزم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة السودانية : سنواجه أي تجمعات بالقوة والحزم والان نبدء بالتفاصيل

أكد مجلس الوزراء السوداني اليوم الأحد أن الحكومة لن تتهاون في التطبيق الصارم للعقوبات على كل من يخرق الأوامر، ويسعى لتجاوز القوانين والإجراءات التي أعلنتها الدولة وأنه "سيتم مواجهة المخالفين بالحزم والقوة اللازمين".

وقال المجلس ، في بيان أصدره صباح إن "هذا التاكيد يأتي على خلفية أنباء عن مجموعة سياسية تنتمي للنظام البائد تخطط لقيام تجمعات صباح اليوم".

Advertisements

وأشار البيان إلى أنه " بينما تنشغل بلادنا كلها بمواجهة مرض وتسخر كل امكانياتها في معركة الدفاع عن صحة المواطنين السودانيين، تأتي أنباء عن مجموعة سياسية تنتمي للنظام البائد تخطط لقيام تجمعات صباح اليوم الأحد".

ونوه البيان إلى أن "الدولة قد أعلنت بكل أجهزتها حالة الطوارئ الصحية، وأمرت بحظر التجول في معظم ساعات اليوم ما عدا بضع ساعات نهارا للتسوق وقضاء الحاجات الضرورية، ومنعت التجمعات لأي سبب، وهي تنوي أن تطبق ذلك بكل صرامة".

وشدد البيان:"لقد صدرت التعليمات لكل الأجهزة الأمنية وأجهزة تطبيق القانون بالتعامل الصارم والحاسم مع كل من يخرق هذه الأوامر، و ألا تسمح بأي تجاوز للقوانين والإجراءات المعلنة، وسيتم مواجهة المخالفين بالحزم والقوة اللازمين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة السودانية : سنواجه أي تجمعات بالقوة والحزم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا