القبض على احد عناصر الخلايا النائمة لـ 'داعش' جنوب الموصل

أعلنت الاستخبارات العسكرية، الأحد، عن إلقاء القبض على احد عناصر الخلايا النائمة لتنظيم داعش في جنوب الموصل. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦وبالتعاون مع لواء ٧٥ وعلى اثر معلومات إستخبارية دقيقة تمكنت من القبض على الإرهابي المكنى (أبو عبد الملك) في منطقة حمام العليل جنوب الموصل".



وأضافت المديرية ، أن "الارهابي هو احد عناصر الخلايا النائمة في المنطقة، وكان يعمل في أمنية داعش الإرهابي، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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