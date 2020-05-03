صحة الكرخ تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "تسجيل ٢٣ إصابة جميعهم من العوائل".

وأوضحت، أن "إحدى العوائل أقامت حفلة عيد ميلاد لاحد أفرادها حضرها ٩٠ شخصا تقريباً حسب إفادات جيرانهم وفي اليوم التالي تبين إصابة جميع افراد العائلة".