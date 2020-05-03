أعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الأحد، تسجيل ٢٣ إصابة جديدة بفايروس كورونا، بسبب حفلة "عيد ميلاد".
وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "تسجيل ٢٣ إصابة جميعهم من العوائل".
وأوضحت، أن "إحدى العوائل أقامت حفلة عيد ميلاد لاحد أفرادها حضرها ٩٠ شخصا تقريباً حسب إفادات جيرانهم وفي اليوم التالي تبين إصابة جميع افراد العائلة".
كانت هذه تفاصيل خبر صحة الكرخ تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.